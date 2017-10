Villingen-Schwenningen Themenreise geht nach Österreich

Schon beim Betreten des Seniorenzentrums blieben Bewohner und Besucher staunend stehen. Statt der gewohnten Sitzgruppe war mitten im Foyer eine Almwiese mit einer Kuh, Ziegen und einem Burschen in Lederhosen zu sehen, und bot natürlich sofort Gesprächsstoff für Bewohner und Besucher. Eröffnet wurde die Woche mit einem Wiener Kaffeehausnachmittag, bei dem natürlich Sachertorte und Linzer Torte serviert wurde und Hans Walter Berg am Klavier die entsprechend stimmungsvollen Wiener Walzer und Melodien spielte, womit das Wiener Flair komplett war.

Weiter ging es mit einem Diavortrag von Karl Schmid über eine Donaukreuzfahrt, sowie mit lustigen Runden auf allen Wohnbereichen mit Wanderliedern und Vesper aus dem Rucksack. An einem Tag wurde auf allen Wohnbereichen Apfelstrudel gebacken, an einem anderen gab es ein Quiz und heitere Unterhaltung zum Thema Österreich. Auch ein Kinonachmittag mit dem immer noch entzückenden Film "Im weißen Rössl" mit Peter Alexander durfte nicht fehlen und was wäre Österreich ohne eine zünftige Hüttengaudi mit Tiroler Volksmusik.

Natürlich widmete sich auch die hauseigene Küche dem Thema und bot die ganze Woche über leckere landestypische Menüs zum Mittagessen für Bewohner und Mittagsgäste an. Ihren krönenden Abschluss fand die Themenwoche dann mit einem bunten Nachmittagsprogramm. Alfred Georg alias Schlager-Schorsch sorgte für die gelungene musikalische Unterhaltung und die Mitarbeiter brachten das Publikum mit witzigen Sketchen zum Staunen und zum Lachen.