Villingen-Schwenningen Thema Umwelt aus ganz anderer Sicht

Joachim Gwinner, der in Vertretung von Landrat Sven Hinterseh sprach, bewunderte die Ausstellung, die nicht von Profis, sondern von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen gestaltet wurde. Er wünschte, dass die Räumlichkeiten des Umweltzentrums noch viele Jahre genutzt werden können und bat André Baumann, Vertreter der Landesregierung, um eine Prüfung.

Pfarrer Hans-Ulrich Hofmann stellte die Frage in den Raum, ob wir noch zu retten seien, so sorglos wie wir mit unserer Welt umgehen. Der große Ansturm der Flüchtlinge habe auch hier das Klima verändert, erklärte er und meinte, dass die schwäbische Kehrwoche und die pünktliche Nachtruhe noch kein weltweiter Standard seien.

André Baumann bedauerte, dass beim Kanzlerduell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz die Themen Natur- und Umweltschutz nicht beleuchtet wurde. "Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und wir sind die letzte Generation, die dagegen wirken muss."

Im Frühjahr sei er mit Nomaden in der Sahara gewandert und sei betroffen gewesen, wie viele Kinder dort höchstens zwei Jahre alt werden. Es gehe darum, das zu schützen, was uns erhalte, fuhr er fort. Dank sei die schärfste Form der Bitte, leitete Baumann zu seinem Dank an alle Helfer, die sich eingebracht hatten, mit ihren Bemühungen weiterzumachen.

Michael Neuenhagen, Vorsitzender des Umweltzentrums, betonte: "Ohne Moos nichts los" – das beziehe sich nicht nur auf das Schwenninger Moos, sondern auch auf die notwendige finanzielle Unterstützung durch die Partner, wobei gerade die Stadt VS dem Trägerverein eine große Hilfe sei.

Bei der anschließenden Führung zeigten sich die Besucher beeindruckt von den Bildern und Beispielen zum Klimawandel und dem Umgang der Menschen mit dem Konsum, die die Flüchtlinge erarbeitet hatten.