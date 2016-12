Villingen-Schwenningen Thema Rente beschäftigt IG Metall

Schwarzwald-Baar-Kreis. Rund 80 Delegierte waren in den Kleinen Saal des Theaters am Ring gekommen. Bleible sprach den Kollegen in den Betrieben Lob und Dank aus für eine erfolgreiche Mitgliederwerbung, die, so Bleile, durch den nicht zu verhindernden Arbeitsplatzverlust von 120 Arbeitnehmern bei Federal Mogul in Blumberg erschwert wurde. 8152 Mitglieder zählt der Bezirk VS jetzt. Jonas Berhe von der Bezirksleitung Baden-Württemberg berichtete dazu vom Gemeinschaftlichen Erschließungsprojekt (GEP), das in den nächsten acht Jahren Jahren dem Mitgliederverlust allein durch den demografischen Wandel entgegenwirken soll, vor einem Jahr startete und bereits 3000 Neumitglieder verzeichnen kann. Den Erfolg der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie im Frühjahr führte Bleile nicht zuletzt auf die hohe Beteiligung des Südwestens an den Kundgebungen in Pforzheim und Karlsruhe zurück und dankte dafür. Beim Ausblick auf 2017 stand die Bundestagswahl im Mittelpunkt.

Dabei werde sich die IGM des Themas "Rente" annehmen. "Die Rente ist sicher", hat der einstige Arbeitsminister Norbert Blüm einmal gesagt. Im Frühjahr ist ein Streitgespräch mit Blüm und einem Vertreter des IGM-Vorstandes geplant. Im Rahmen der Kampagne "Meine Arbeit, meine Zeit, mein Leben" startet demnächst eine neue Umfrage zu Überstunden, Schichtplänen und Vereinbarkeiten, deren Daten zur Durchsetzung der Forderungen bei der nächsten Tarifrunde genutzt werden sollen. Pro ausgefülltem Fragebogen (www.igmetall.de) werde dabei ein Euro für den guten Zweck gespendet. Bei der 125-Jahrfeier der IG Metall VS kamen 500 Euro an Spenden für den Hospiz-Förderverein von Maria Noce zusammen. Den Spendenscheck überreichte Bleile an die Vorsitzende. Von der Jugend berichtete Saskia Pfeffer vom Nikolauseinsatz in der "Wärmestube" in Schwenningen.