Villingen-Schwenningen Thema Rente beschäftigt IG Metall

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Rund 80 Delegierte waren in den Kleinen Saal des Theaters am Ring gekommen. Bleible sprach den Kollegen in den Betrieben Lob und Dank aus für eine erfolgreiche Mitgliederwerbung, die, so Bleile, durch den nicht zu verhindernden Arbeitsplatzverlust von 120 Arbeitnehmern bei Federal Mogul in Blumberg erschwert wurde.

3000 Neumitglieder

8152 Mitglieder zählt der Bezirk VS jetzt. Jonas Berhe von der Bezirksleitung Baden-Württemberg berichtete dazu vom Gemeinschaftlichen Erschließungsprojekt (GEP), das in den nächsten acht Jahren Jahren dem Mitgliederverlust durch den demografischen Wandel entgegenwirken soll, vor einem Jahr startete und bereits 3000 Neumitglieder verzeichnen kann.