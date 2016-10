Villingen-Schwenningen Thema Pflege stößt auf großes Interesse

Im Halbstundenryhthmus konnten sich die Besucher in Vorträgen über die Ausbildungen in der Altenpflege, zum Gesundheits- und Krankenpfleger, zum Pfleger in der Psychiatrie und zum Alltagsbetreuer informieren und erfuhren den aktuellen Stand zur geplanten gemeinsamen Ausbildung von Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Das Thema Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten interessierte Robin Kieninger besonders.

Der 20-Jährige ist Altenpfleger im zweiten Lehrjahr im Christoph-Blumhardt-Haus in Königsfeld und hat den Beruf nach einem Praktikum in der Hauptschule gewählt. "Ein schöner Beruf, der viel Spaß macht", sagt Robin. Aylin Kühne ist ebenfalls im zweiten Lehrjahr am Heilig-Geist-Spital. "Das Soziale liegt mir einfach", hat sie bei ihrem Abitur am Sozialpädagogischen Gymnasium gemerkt. Vor einem dualen Studium möchte sie zunächst praktische Erfahrungen sammeln. Von ihren Freunden "haben viele eine falsche Vorstellung von diesem Beruf", erzählt Aylin. "Wenn sie hören, was dahintersteckt, kriege ich viel Anerkennung".