Villingen-Schwenningen Thema Inkontinenz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Unter der Leitung von Daniela Schultz-Lampel, Direktorin des Kontinenzzentrums Sü dwest am Schwarzwald-Baar Klinikum, dreht sich am 20. Juni von 18 bis 21 Uhr im Landratsamt in mehreren kurzen Vorträgen alles um die Behandlungsmöglichkeiten von Hrn- und Stuhlinkontinenz. Darüber hinaus gibt es Informations- und Präsentationsstände, außerdem steht im Anschluss an die Vorträge ein e Reihe von Ansprechpartnern aus verschiedenen Fachrichtungen für Fragen zur Verfü- gung. Der Eintritt ist frei. "Inkontinenz ist eine Erkrankung, die in den meisten Fällen gelindert oder geheilt werden kann", erklärt Daniela Schultz-Lampel.