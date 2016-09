Villingen-Schwenningen Thema: "Frei sein für Jesus – Ballast abwerfen"

Wort-Gottesdienst-Leiterin Gaby Speck sowie die Lektorinnen Nicole Sistermanns und Diana Hribar aus der Kirchengemeinde St. Franziskus/Mariä Himmelfahrt gestalten diesen Gottesdienst mit kreativen und interaktiven liturgischen Elementen. Anhand eines prall gefüllten Koffers wird das Leitthema zum Sonntagsevangelium den Zuhörern praktisch veranschaulicht. Musikalisch begleitet wird diese Feier vom Organisten Josef Theinert am Keyboard. Bei unzumutbaren Witterungsverhältnissen findet der Gottesdienst in der St. Franziskuskirche, Jakob-Kienzle-Straße 9, statt.

Frei sein für Jesus – Ballast abwerfen: In unserer Gesellschaft haben wir von allem zu viel. Wir leben in vollgestopften Wohnungen (von Keller und Speicher gar nicht zu reden), stehen vor einem gutgefüllten Kleiderschrank und ziehen doch immer wieder die gleichen Lieblingsstücke an, hängen an Gegenständen, mit denen uns schöne Erinnerungen verbinden, schieben einen Gegenstand von einem Eck zum anderen Eck hin und her.

Es braucht so manchen Mut, sich von Klamotten zu trennen, in die man schon seit fünf Jahren nicht mehr hinein passt, und endlich in die Kleidersammlung zu geben. Auch Vertrauen ist nötig, damit man klarkommt, wenn man doch irgendwann die zehn Kilo wieder abnimmt und in die alten Kleidungsstücke gerne wieder hätte. Es lohnt sich, das Risiko einzugehen, Dinge auf den Prüfstand zu stellen, weil sich nur so Ballast loswerden lässt. Denn dieser macht das Leben häufig unnötig schwer.