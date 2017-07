Villingen-Schwenningen Theaterstück macht auch Mut

Die Kinder sind Schauspieler, Tänzer, Sänger, Regieassistenten und Bühnenbildner. Innerhalb eines Grundgerüstes können sie ihre Rolle individuell gestalten. Für ausländische Kinder ist der Umgang mit der Sprache wichtig. Die ausländischen Eltern sind stolz auf ihre Kinder, die auf der Bühne stehen, dies ist auch ihr Erfolg.

Was sagen die Theatermacher zum Projekt? Roni, 15 Jahre aus Syrien, tanzt arabisch und will weitermachen. Achmed, 15 Jahre aus Syrien, seit drei Jahren in Deutschland, spielt gerne Theater. Avin, 15 Jahre, aus Syrien, seit zehn Monaten hier, Schauspielerin, tanzt arabisch und ist auch Choreografin. Ronja 14 Jahre, Deutsche, gefällt dieses Projekt, sie ist noch in einer anderen Theatergruppe.

Die Premiere ist am Freitag, 21. Juli, 16 Uhr, in der Aula der Goldenbühlschule. Eingeladen sind Familienangehörige, Lehrer, Schüler und freilich alle Interessierten.