Villingen-Schwenningen Theaterstück bündelt Aussagen in fünf Szenen

Am Kirchenportal erhielten die Besucher einen Anstecker mit der Lutherrose, die auch das Wappen von Luther ist. Mit der Einführung in die Bedeutung der Rose und dessen Symbolik waren die Besucher in der vollbesetzten Kirche mitten im Thema.

Laut Pfarrer Oliver Uth "Ein Stück zum Denken und Mitdenken". Das spannende Theaterstück ausgehend von der Lutherrose bündelte die Aussagen Luthers in fünf Szenen – analog zu den fünf Symbolen in dem Lutherwappen, wie in einem Brennglas. Im Brennpunkt das Kreuz, für den heutigen Alltag neu interpretiert. Die Erlösung durch das Herz als Zeichen der Liebe und die Freiheit des Empfangens und des Gebens bestimmten das Geschehen.

Die musikalische Umrahmung des Abends übernahm das Futa-Ensemble, bemerkenswerte Vokalartisten aus Freiburg und Villingen-Schwenningen.