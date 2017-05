VS-Villingen (alb). Die Theater-AG der St. Ursula Schulen in Villingen spielt am Donnerstag, 1. Juni, 19.30 Uhr, in der Aula der St. Ursula Schulen das Stück "Fremde Sprache oder: Geschichte eines Lebens". Der Eintritt ist frei. Zum Inhalt: Die Fremden kommen. Die Staatsmacht versucht zu organisieren. Die Wissenschaft versucht zu verstehen. Die Lyrik kommentiert. Wer kennt Ted Chiang? Bis im Frühwinter vergangenen Jahres der Film "Arrival" in die Kinos kam, kannten ihn wohl nur die wenigsten in Deutschland. Er ist einer der großen Erzähler im amerikanischen Science-Fiction- und Fantasy-Genre der Gegenwart. "Arrival" beruht auf der Erzählung "Geschichte deines Lebens" von Ted Chiang. Es geht um Außerirdische. Es geht um eine Staatsmacht, die Angst hat, dass die Außerirdischen die Erde erobern. Es geht um eine junge Wissenschaftlerin, die die Begegnung mit den Außerirdischen verändert. Das ist die Basis des gebotenen Stückes. Wenn man die Außerirdischen streicht, wird daraus eine Parabel auf die heutige Zeit.