Villingen-Schwenningen Theater wird zum Käfig voller Narren

Das ist Verena Müller-Möck sehr wichtig, daher achtete sie auf jede Kleinigkeit. In Kerstin Rebholz haben sie eine Künstlerin aus Bad Dürrheim gewonnen, die einige ihrer Werke zur Verfügung stellt, und auch die "black & white"-Fotokünstler Ralf Wehrle und Uwe Frank sind mit einer Fotografie aus ihrer Reihe "Masculine" dabei.

Premiere für "Ein Käfig voller Narren" ist am Freitag, 10. November, 20 Uhr, im ­Theater am Turm an der Schaffneigasse in Villingen. Karten gibt es für 14 (ermäßigt neun Euro) Euro nur im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße. Weitere Aufführungen sind am 11., 15., 17., 22., 24., 25. und 29. November sowie am 1., 2., 6., 8., 9., 13., 15. und 16. Dezember.