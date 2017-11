Villingen-Schwenningen Theater fällt aus

Obwohl die Verantwortlichen des Vereins alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, damit in der Weihnachtszeit in der Glöckenberghalle wieder das allseits beliebte Laientheater angeboten werden kann, muss diese Veranstaltung ausfallen. In Weilersbach wird seit mehr als 100 Jahren Theater gespielt. Lediglich in der Zeit des Zweiten Weltkriegs musste es abgesagt werden. Das Theaterspiel richten der Fußballclub, der Männergesangverein Liederkranz und der Musikverein im dreijährigen Turnus abwechselnd aus. Umso mehr bedauert es der Musikverein, dass nun diese lange Tradition mangels aktiven Spielern unterbrochen werden muss.