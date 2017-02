Villingen-Schwenningen Theater bringt Menschen zusammen

VS-Villingen. Im Jubiläumsjahr Einwohner aus Villingen und Schwenningen gemeinsam auf die Bühne zu bringen, das war die Idee von Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier. Und mit Wahl fand er den geeigneten Mann, um sie in die Tat umzusetzen. Hat der 51-Jährige doch schon viele Erfahrungen mit der Inszenierung solcher Projekte. Mit 40 Jugendlichen aus Hamburger Schulen hat er den Jugendbuchklassiker "Herr der Fliegen" aufgeführt, nach William Shakespeares "Sturm" studierte er mit Menschen unterschiedlichster Herkunft und jeden Alters eine Produktion für das Volkstheater Wien ein.

Solche Aufführungen, die den eigentlichen Rahmen des Theaters sprengen, haben es dem aus der Schweiz stammenden und inzwischen in Freiburg lebenden Regisseur angetan. Gemeinsam mit seiner Frau Viva Schud hat er unter dem Motto "U.G.L.E – urban guerilla life entertainment" in einem Ladenlokal in der Wiehre einen Ort geschaffen für theatrale, performative Installationen, bei denen die Begegnungen von Menschen jenseits kommerziellen Konsums im Mittelpunkt stehen.

Der Spielort mitten im städtischen Raum und das Zusammentreffen von unterschiedlichsten Menschen machen für ihn auch den besonderen Reiz an der Aufgabe in Villingen aus. In den nächsten Wochen und Monaten möchte er sie auf eine gemeinsame Reise mitnehmen und ein Team formen, das etwas Einmaliges auf die Bühne bringt. "Ich möchte, dass sie etwas erleben, das sie im Alltag vermissen", betont Wahl, dessen Freude am Theaterspielen in jedem Satz spürbar ist. Und diese Begeisterung ist auch bei den ersten beiden Castings im Theater am Ring zu spüren, bei denen er die Interessierten nach einer kurzen Einführung gleich auf die Bühne holt, um Hemmschwellen zu überwinden.