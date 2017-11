Villingen-Schwenningen "The Party" am Mittwoch im Guckloch

VS-Villingen. Janet wurde von ihrer Partei als Gesundheitsministerin im Schattenkabinett nominiert. Das will sie mit ihrem Mann Bill und einigen Gästen feiern. Doch es wird ein Abend der großen Enthüllungen. Die Schockwellen der gegenwärtigen Krisen scheinen auch die sieben Figuren dieser aus dem Ruder laufenden filmischen Party erfasst zu haben. Potter, die auch das Drehbuch verfasst hat, lässt ihre Charaktere all das aussprechen, was man sich sonst immer verkneift – und sie hat für dieses virtuose Spiel der schmerzhaften Wahrheiten ein schlicht perfektes Darstellerensemble zusammengestellt. Der Film läuft im englischen Original mit Untertiteln, Reservierungen unter guckloch-kino.de.