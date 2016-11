Villingen-Schwenningen Tennisclub fiebert 40-jährigem Bestehen entgegen

Seine Geburtstagsparty will der Verein am 23. September in der Turn- und Festhalle, beginnend um 18 Uhr, mit einem Sektempfang, abhalten. Nach dem offiziellen Teil und den Mitgliederehrungen wird das Büffet eröffnet. Für die musikalische Unterhaltung wird gesorgt sein. Als Unkostenbeitrag werden für die Speisen und Getränke 25 Euro, einschließlich der Festschrift erhoben. Zu einem früheren Zeitpunkt finde für die Tennisjugend auf dem Clubgelände ein Fest statt, gab der Vereinsvorsitzende Bernd Stolte bei der Jahreshauptversammlung bekannt.

Angehen möchte der Verein im nächsten Jahr auch die Erneuerung der Heizungsanlage im Clubhaus. Nach den bisher eingegangenen Angeboten kann mit Kosten von rund 20 000 Euro gerechnet werden. Sobald sich der Club für eine Offerte entschieden hat, werde ein Zuschussantrag beim badischen Sportbund gestellt. In etwa könne mit einem Zuschuss von 6000 Euro gerechnet werden, meinte Stolte. Da der langjährige Vizevorsitzende und Platzwart Karl-Heinz Langecker sich zurückzog, werde man die alljährlich vor der Saison fälligen Instandsetzungsarbeiten der vier Plätze an ein Unternehmen vergeben, womit Kosten von etwa 2000 Euro ohne den Sand verbunden sein werden, war vom Vorsitzenden zu hören.

Sportwart Ronald Weislogel skizzierte für alle vier Damen-und Herrenteams eine durchwachsene Saison. Zum Saisonabschluss im Clubhaus wünschte er sich in Zukunft eine höhere Anwesenheit. Jugendleiterin Silvia Kilian betreut gegenwärtig 42 Kinder und Jugendliche. Am Kooperationsprojekt Schule und Verein beteiligten sich neun Kinder, von denen fünf dem Verein beitraten.