Villingen-Schwenningen Tempo 30 in der Villinger Bahnhofstraße?

Villingen-Schwenningen (cos). Andreas Flöß, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im doppelstädtischen Gemeinderat, bat am Mittwochabend bei einer Sitzung des Gremiums, die Stadtverwaltung möge diese Möglichkeit überprüfen. Die Verkehrssituation in der Bahnhofstraße sei kritisch – Busbahnhof und Bahnhof, Zebrastreifen, parkende Autos in allen möglichen Richtungen und viele Ein- und Ausfahrten prägen dort das zu Stoßzeiten bisweilen chaotische Bild.