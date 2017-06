Villingen-Schwenningen Telefon bei Arbeitsagentur lahmgelegt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Betroffen waren auch die Dienststellen in Villingen, Donaueschingen, Rottweil und Tuttlingen sowie das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis. Während fast des ganzen Arbeitstages waren die Mit-arbeiter nahezu "isoliert". Kein einziges Telefonat ließ die computergesteuerte Anlage nach drinnen. Nicht einmal per Fax war etwas zu machen, denn diese Geräte hängen am gleichen System. Die Kunden hörten bei Anruf ununterbrochen das "Besetzt-Zeichen"- oder gar nichts. Übrigens: Eine ähnliche Situation gab es in Villingen-Schwenningen schon Anfang September 2013, Mitte April 2002 und zuvor Ende Juli 1997.