Villingen-Schwenningen Teilnehmerrekord beim Benefizlauf

1575 Euro für die Christy-Brown-Schule kamen gestern bei der dritten Auflage der Benefizaktion "Zwei Stunden am Auerhahn" des Skiclubs Villingen (SCV) zusammen. Mit 160 Läufern wurde zudem ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.

VS-Villingen. Traumhafte Voraussetzungen für eine Wintersportveranstaltung herrschten auf der Langlaufloipe im Neuhäuslewald. Bei strahlendem Sonnenschein und erträglicher Kälte drehten die Läufer – einschließlich der Bürgermeister Detlev Bührer (VS) und Robert Strumberger (Vöhrenbach) – ihre 2,2 Kilometer langen Runden im klassischen oder Skating-Stil für die gute Sache und hatten dabei ihren Spaß an der Bewegung an frischer Luft.

Am Start waren komplette Familien, Mitglieder des Skivereins St. Georgen, des Skiclubs Vöhrenbach und der Skizunft Brend sowie ein Firmenteam von "Weißer + Grießhaber" aus Mönch­weiler. Für jede gelaufene Runde – 1575 an der Zahl, was einer durchschnittlichen ­Leistung pro Teilnehmer von fast zehn Runden bedeutete – bezahlten die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau sowie die Langlaufgemeinden Villingen-Schwenningen, Unterkirnach und Vöhrenbach je einen Euro.