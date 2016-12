Villingen-Schwenningen Teilnehmeranzahl auf neun Künstler reduziert

VS-Villingen. Der überregionale Musikwettbewerb "VS Music Contest" kommt 2017 zurück ins Jugend- und Kulturzentrum K3 (wir berichteten). Er wird ins Herz der Einrichtung geholt – ins Jugendcafé. Die Bewerbungsphase für Bands aller Musikrichtungen hat bereits begonnen. Die erste Vorentscheidung findet am 22. April, die zweite am 29. April und die dritte am 6. Mai statt. An jedem dieser Abende rocken jeweils drei Bands die Bühne im K3. Das Finale wird am 3. Juni bestritten. Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen und rechtlichen Bedingungen konnte der Live-Wettbewerb in diesem Jahr nicht stattfinden. "Da wir uns der großen Reputation der Veranstaltung bewusst waren und immer noch sind, haben wir die Zeit genutzt, um ein neues Konzept für das Flaggschiff der Jugendkulturarbeit in Villingen-Schwenningen zu erarbeiten, um das nunmehr seit 18 Jahren bestehende Event weiterhin erfolgreich veranstalten zu können", berichtet Sybille Roth vom Jugendhaus-Team.