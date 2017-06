Villingen-Schwenningen Teilnehmer reisen auch aus Kanada an

Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Münster begann der Samstag, der durch Dvôráks Streichquartett F-Dur opus 96 ("Amerikanisches"), von Studenten der Musikhochschule Trossingen vorgetragen, zu einem sehr besonderen Tag wurde. Die Worte der beiden Geistlichen waren herzlich und klug. In einem langen Leben gibt es Höhen und Tiefen, Gesundheit und Krankheit, Liebe und Enttäuschung und jeder hat es auf die eine oder andere Weise selbst erfahren. Und wenn so viele zu diesem Anlass zusammenkommen, dann ist die Freude am Leben spürbar. Eine Stärkung gab es in der Zehntscheuer. Der Abend im Diegner auf dem Hubenloch war der festliche Höhepunkt mit Essen, Gesprächen und Erinnerungen.

Das Tanzbein wurde weniger geschwungen als früher, so dass die Jahrgänger am folgenden Tag frisch und ausgeruht am Bus zur Insel Mainau bereit standen. Horst Spormann und sein Team hatte alles hervorragend organisiert.

Die Jahrgänger nahmen an einer eineinhalbstündigen Führung teil, aufgeteilt in drei Gruppen. "Wir haben zum ersten Mal Bäume mit Blitzableitern gesehen, vieles über die Geschichte der Insel erfahren, und der wolkenlose Himmel hat die Landschaft in ein mediterranes Licht getaucht", erzählt Horst Spormann.