Villingen-Schwenningen Teillösung für maroden Schulsportplatz?

Villingen-Schwenningen (cos). "Der Sportplatz wurde auf seinen Zustand überprüft, dabei hat das Gutachten ergeben, dass der Platz nicht mehr verkehrssicher ist", so die Aussage der Pressesprecherin der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen Oxana Brunner gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Nun werde das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau und Amt für Jugend, Integration, Bildung und Sport der Stadt sich zeitnah mit der Schule zusammensetzen und das weitere Vorgehen erörtern. Eventuell sei eine Teilnutzung des Platzes möglich, so die Verwaltung. "Mit der Zukunft dieses Platzes wird sich darüber hinaus der Sportbeirat und zu gegebener Zeit dann auch der Gemeinderat befassen." In unserer Berichterstattung zu diesem Thema am Freitag hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen – zuständig ist nicht das Schulamt des Landkreises, sondern das städtische Amt für Jugend, Integration, Bildung und Sport – von dieser Seite kam demnach auch die umstrittene Aussage an die Schulleitung, der Platz sei "nur auf eigene Gefahr benutzbar".