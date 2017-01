Villingen-Schwenningen Teenie-Mütter-WG offiziell eröffnet

Auch wenn es zukünftig wohl nicht so proppevoll sein wird wie bei der Einweihung – Leben wird in der Teenie-Mütter-WG im Obergeschoss des linken Neckarfair-Hauses auf jeden Fall herrschen. Wie berichtet, stellt die ProKids-Stiftung ab dem 1. Februar jungen, schwangeren Frauen sowie Müttern mit Kindern in Notsituationen die Wohngemeinschaft zur Verfügung.

Bis zu drei Frauen finden hier Platz, berichtet der Stiftungsratsvorsitzende Joachim Spitz, in einem vierten Zimmer solle zunächst eine BA-Studentin der Sozialpädagogik unterkommen, um den Müttern den Einstieg ins WG-Leben zu erleichtern.

Die ProKids-Stiftung ist ein erster Mieter des wbg-Wohnprojekts Neckarfair, das 2012, so Geschäftsführer Rainer Müldner, ins Leben gerufen wurde. Bis zum Frühjahr sollen alle vier mit Holz verkleideten Häuser an der Ecke zwischen Landhaus- und Talstraße bezogen sein.