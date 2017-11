Schwarzwald-Baar-Kreis. Teddy ist Ende 2009 geboren und hat gelernt, seinen Willen durchzusetzen. Der selbstbewusste Appenzeller-Mischling regelt die Dinge gerne selbst. Er besitzt Grundgehorsam und zeigt sich auch kompromissbereit. Jedoch ist er sehr skeptisch, möchte nicht unter Druck geführt werden und reagiert mit Gegendruck. Teddy sehnt sich nach einem Menschen, der ihm die Führung abnimmt und ihn beschützt. Seiner Erfahrung nach sind Menschen jedoch nicht dazu in der Lage. Es benötigt mit Sicherheit viel Training, um ihn mit Konsequenz und Respekt vom Gegenteil zu überzeugen. Im Tierheim lebt er in einem kleinen Rudel. Teddy liebt es am Wasser spazieren zu gehen und schwimmt gerne ausgiebig. Telefonisch erreichbar ist das Kreistierheim unter 0771/1 58 98 97.