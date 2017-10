Villingen-Schwenningen. Ein technischer Defekt dürfte Grund für das Auslösen eines Rauchmelders gewesen sein, der am Sonntagabend, kurz vor 19.30 Uhr, zu einem Einsatz der Villinger Feuerwehr an einem Gebäude in der Oberen Straße in Villingen geführt hat. Im derzeit leer stehenden Obergeschoss des Hauses wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt, teilt die Polizei mit. . Eventuell löste in deren Folge der Rauchmelder am Sonntagabend aus. Nachdem kein Feuer feststellbar war, konnten die Wehrmänner wieder abrücken.