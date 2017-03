VS-Villingen. Täter sind zwischen Samstag, etwa 15 Uhr, und Montag, gegen 7.20 Uhr, an einem Auto im Parkhaus eines Modehauses am Bendiktinerring Villingen am Werk gewesen. Die Diebe nutzten einen technischen Defekt, durch den die hintere linke Türe eines Autos der Marke VW nicht ordnungsgemäß verschlossen wurde, teilte die Polizei mit. Aus dem Fahrzeug wurden Gegenstände im Wert von etwa 250 Euro erbeutet. Die Polizei in Villingen, Telefon 07721/60 10, nimmt Hinweise entgegen.