Villingen-Schwenningen Techniker besuchen Hansestadt

Bei kühlem, aber trockenem Wetter begann die Gruppe ihren Aufenthalt mit einem ausgiebigen Frühstück am Jungfernstieg. Im Anschluss stand die erste Werksbesichtigung auf dem Programm. Mit großem Interesse durften die Schüler die Produktionsprozesse sowie die logistischen Herausforderungen eines Unternehmens mit Spezialisierung auf Gärprozesse begutachten.

Mehrere Werksführungen

Nach einer Verköstigung in der Brauwelt der Holsten-Brauerei genossen sie das Wetter in geselliger Runde an den Landungsbrücken. Der zweite Tag begann mit einem Spaziergang durch den Elbtunnel auf die gegenüberliegende Seite der Landungsbrücken, um die Zeit vor der zweiten Werksführung zu nutzen. Direkt am Flughafen befindet sich das Gelände der Lufthansa Technik AG. In einer dreistündigen Werksführung wurde den Technikern ein faszinierender Einblick in die Hallen der Turbinen- und Fahrwerkswartung sowie der Sonderanfertigung von Staatsmaschinen und Privatflugzeugen im VIP-Hangar gewährt.