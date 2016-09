Villingen-Schwenningen Team schlüpft in Mäuschenrolle

"Ich freue mich ganz besonders, dass wir in ökumenischer Offenheit zu diesem Clownauftritt für die Kinder in der Versöhnungskirche einladen", sagt Pfarrerin Bettina von Kienle, die diese ­Einladung im Vorfeld mit ihrem katholischen Kollegen Dominik Feigenbutz von der Seelsorgeeinheit abgesprochen hat.

Morgen, Sonntag, beginnt das Fest um 10 Uhr in der Versöhnungskirche, Am Talacker 9 in Marbach. Wer eine Gabe für den Erntedankaltar oder für die Tombola, einen Kuchen oder einen Salat hat, ist willkommen, diesen heute, Samstag, 13.30 Uhr, in der Versöhnungskirche oder im Gemeindesaal abzugeben.