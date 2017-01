Eine perfekte Saisonvorbereitung hatte die Rennmannschaft des Ski-Clubs Villingen im Montafon in Österreich. Trotz des überall in den Alpen fehlenden Schnees konnte das Training des Villinger Teams erfolgreich auf den Pisten am Golm durchgeführt werden. Die einzelnen Gruppen wurden von den Trainern Oliver Granzow, Johannes Löw, Patrik Schinke und Elias Ulrich trainiert. Für das leibliche Wohl sorgten Martina Glaser und Martina Weh-Reck im Villinger Haus in Latschau. Foto: Ski-Club