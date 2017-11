Villingen-Schwenningen Tauziehen dauert an

Unterdessen warb auch der FDP-Bundestagsabgeordnete und VS-Stadtrat Marcel Klinge in einem Schreiben an CDU-Innenminister Thomas Strobl noch einmal mit Nachdruck für den Hochschulstandort Schwenningen. Dieser erfülle alle Voraussetzungen für die Erweiterung der Polizeieinrichtung. "Die beste Lehrqualität erreichen wir an einem Standort, und nicht in Lehrsälen, die 250 Kilometer voneinander entfernt sind." Villingen-Schwenningen stehe geschlossen hinter dem Ausbau, das müsse jedem in Stuttgart bewusst sein.

Offensichtlich habe niemand des Landesbetriebs "Vermögen und Bau mit uns gesprochen. Im Gegenzug steht im Raum, der Hochschul-Ausbau sei aufgrund technischer Gründe in VS nicht möglich. Das passt vorne und hinten nicht zusammen", so Klinge. Er erwarte daher, dass die Verantwortlichen in Stuttgart diesen "eklatanten Widerspruch jetzt unverzüglich aufklären und für Transparenz sorgen."