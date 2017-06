Villingen-Schwenningen Taubenparagraf soll nur die Härtefälle treffen

Villingen-Schwenningen (cos). Das Votum im Verwaltungs- und Kulturausschuss am Mittwochabend war eindeutig: Die Gemeinderäte befürworten den so genannten Taubenparagrafen, der es Privatleuten verbieten soll, in ihrem Garten Tauben zu füttern. Ausgelöst hatte die Debatte ein Schwenninger Bürger, der mit seiner übertriebenen Tierliebe an die hundert Tauben auf sein Grundstück an der Turnerstraße lockte. Die Nachbarn haben darunter zu leiden. Nachdem das Ordnungsamt nun einen entsprechenden Paragrafen der Polizeiverordnung formuliert hat, der das Taubenfüttern auch im eigenen Garten untersagt, fürchteten Tierfreunde um ihre Vogelhäuschen. Und auch Halter von Brieftauben oder Taubenzüchter zeigten sich besorgt. Doch Bürgermeister Detlev Bührer gab Entwarnung: "Wir sind uns einig, dass Familien, die ein Vogelhäuschen im Garten haben, nicht belangt werden, wenn zwei Tauben sich das Futter holen", der Taubenparagraf habe einen Ermessensspielraum und solle bei massivem Füttern eine rechtliche Handhabe bieten zu handeln. Auch Züchter oder Halter von Brieftauben müssten sich nicht sorgen.