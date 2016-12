Villingen-Schwenningen Tatwerkzeuge sind nach wie vor Schraubenzieher

Neue Fenster oder Türen sollten der DIN 1627 in der Widerstandsklasse ab RC 2 (früher WK 2) entsprechen. In dieser DIN sind die Standhaftigkeit der Produkte sowie die Art und Weise des Einbaus klar definiert. In den Fenstern sind dies unter anderem.: Pilzzapfenverriegelungen, abschließbare Fenstergriffe und eine durchwurfhemmende Verglasung. Für die Beschaffenheit von Fenstergittern ist die Norm DIN 18106 wichtig.

Dabei sollte beachtet werden, dass die Abstände der waagerechten Gitterstäbe zwischen zehn und zwölf Zentimeter liegen und die der senkrechten Gitterstäbe 25 Zentimeter betragen. Kreuzungspunkte müssen verschweißt sein. Ebenso muss die feste Arretierung im Mauerwerk gewährleistet sein.

Bei Haustüren und Wohnungsabschlusstüren spielen die Schließzylinder eine wichtige Rolle. Schließzylinder sollten idealerweise einen Bohr- und Ziehschutz aufweisen. Mehrfachverriegelungen, sichere Türbänder, entsprechende stabile Türbeschläge und Schließbleche gehören, genauso wie die oben genannten Punkte, zu einer einbruchssicheren Türe.

Fenster und Türen im Bestand können in den meisten Fällen problemlos nachgerüstet werden. Hier sollten Haus- und Wohnungsbesitzer darauf achten, dass die Nachrüstung der Norm entspricht.

Türen können auch nachträglich mit einer Dreifachverriegelung, mit einem Sicherheitsbeschlag, einem entsprechenden Schließblech und mit einer Verstärkung der Bandseite nachgerüstet werden.

Empfohlen werden ferner Zusatzschlösser und Panzerriegel. Kellerfenster und Kellerlichtschächte sollten einbruchhemmend gestaltet sein. Was an welcher Stelle in Frage kommt, kann abschließend ein seriös arbeitender Handwerker entscheiden. Handwerker, die sich über das Landeskriminalamt Stuttgart weiterbilden ließen, sind in einer sogenannten Errichterliste aufgeführt. Die Errichterliste liegt den örtlichen Einbruchsberatern vor, sie kann aber auch über den Internetauftritt der Polizei Baden-Württemberg unter der Adresse www.polizei-bw.de aufgerufen werden. Mechanische Sicherungen, die sinnvoll aufeinander abgestimmt sind, stehen im Bereich Einbruchschutz an erster Stelle. Sie sind die Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Eine sinnvolle Ergänzung des mechanischen Grundschutzes kann eine zusätzlich installierte Einbruchmeldeanlage darstellen. Auch im Bereich der Alarmanlagen empfiehlt die Polizei gelistete Handwerkbetriebe, die ebenfalls, wie viele andere nützlichen Informationen, auf der Internetseite www.polizei-bw.de abgerufen werden können. Weiterhin stellen die Präventionsportale www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de vielfältige Information rund um das Thema Einbruchschutz zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Bürger im Kreis unter Telefon 07721/60 13 14. Auch im Internet unter den Adressen www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de findet man Wissenswertes.