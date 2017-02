Villingen-Schwenningen Tarifbindung bei Dormakaba in Schwenningen wieder hergestellt

"Wir sind alle stolz darauf, dass wir das gemeinsam erreicht haben", sagt Verhandlungskommissionsmitglied Gunar Raßmann, "fast ein Jahr haben wir dafür gestritten".

Der Einführungstarif gilt seit 1. Februar und umfasst die Basisregelungen des Flächentarifs Baden-Württemberg wie Urlaub, Sonderzahlungen oder den Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall Villingen-Schwenningen. Außerdem gehört zu dem Verhandlungspaket die Altersteilzeit – ein wichtiges Thema in der Belegschaft. "Wir hatten gleich am nächsten Tag erste Anträge zur Altersteilzeit auf dem Tisch", so Raßmann. Ab Juli erhalten die Beschäftigten die tarifliche Einkommenserhöhung von zwei Prozent.

"Sie können jetzt die Sicherheit guter und verbindlicher Arbeitsbedingungen genießen", sagt Tatjana Funke, Verhandlungsführerin für die IG Metall. "Mitglieder der IG Metall haben einen individuellen Anspruch darauf."