Villingen-Schwenningen Tanzmärchen aus 1001 Nacht

VS-Villingen. Für die Aufführungen am Freitag, 7. Juli, 18 Uhr, und die Auftakt-Veranstaltung am Mittwoch, 28. Juni, 10.30 Uhr, jeweils im Theater am Ring, sind nur noch wenige Karten erhältlich.

In der Geschichte aus "Tausendundeine Nacht" ist der tyrannische Sultan dafür bekannt, sich regelmäßig neue Mädchen zur Frau zu nehmen, von denen keine die erste Nacht überlebt. Doch als er sich mit der schönen Scheherazade vermählt, erzählt die ihm jede Nacht eine so spannende Geschichte, dass er deren Ende am nächsten Tag unbedingt erfahren will. Und langsam erweicht Scheherazade mit ihren spannenden, komischen und poetischen Erzählungen tatsächlich sein hartes Herz.

Schüler aus VS beteiligt