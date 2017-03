Die Jugendmusikschule St. Georgen–Furtwangen und die Volkshochschule Oberes Bregtal veranstalten mit dem Tanzorchester Metropol am Samstag, 25. März, ab 19 Uhr im Pfarrsaal St. Cyriak in Furtwangen einen Tanzabend. Mit Titeln wie "Wochenend und Sonnenschein", "Bel Ami" oder "Puttin’ On the Ritz" widmet sich das Ensemble Ohrwürmern der 30er-Jahre. Eine besondere Attraktion wird der Auftritt der Tanzgruppe "JazzPiration" sein. Für Häppchen und Getränke ist gesorgt. Karten gibt es für 18 Euro im Vorverkauf bei der VHS und in der Tourist Info, Lindenstraße 1, Furtwangen. Der Preis an der Abendkasse beträgt 20 Euro. Foto: JMS