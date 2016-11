Villingen-Schwenningen Tannheimer Ortschronik wird vorgestellt

Die frischgedruckte ­Tannheimer Ortschronik wird ab Montag, 28. November, in den Bürgerservicezentren in Villingen, Münsterplatz 7/8 und in Schwenningen, Rathausgasse 1, sowie bei der Ortsverwaltung in Tannheim zum Preis von 24,90 Euro verkauft.

Nächste Veranstaltung zum Ortsjubiläum von Tannheim ist am 31. Dezember. Um 19 Uhr beginnt die "Rauschende Silvesterparty ins Jubiläumsjahr" in der Festhalle Tannheim.