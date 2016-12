Villingen-Schwenningen Tannheim legt ordentlich zu

Der Vermögenshaushalt in diesem Jahr in Höhe von 73800 Euro wurde überwiegend für energetische Maßnahmen im Rathaus, Feuerwehrhaus und Kindergarten eingesetzt, für die Bühnenbeleuchtung in der Turn- und Festhalle und für Spielgeräte auf dem Schulhof.

Gute Fee sorgt für die Dekoration im Rathaus

Das Budget für 2017 ist für Renovierungsarbeiten im Rathaus, Brandschutz in der Schule, Kindergarteneinrichtungen, für das Vordach der Heimatstube und für Sanierungsarbeiten an der Friedhofskapelle vorgesehen. In den Ruhestand verabschiedet wurde Brigitta Stumpf als Reinigungskraft – seit 2003 im Rathaus und Feuerwehrhaus tätig. Ortsvorsteherin Anja Keller wies darauf hin, dass sie als gute Fee im Hause auch für eine liebevolle jahreszeitliche Dekoration im Rathaus sorgte und mit grünem Daumen für die Blumenkästen sorgte. Ihre Nachfolgerin wird Johanna Huber.