Villingen-Schwenningen Tannheim ist "Ort der Geborgenheit"

VS-Tannheim. Vor 20 Jahren habe man eine "herausragende Institution" geschaffen und seither "Großartiges geleistet" – Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, dankte der Nachsorgeklinik Tannheim beim Galaabend in der Neuen Tonhalle für ein "sensationelles Engagement". Mitbegründer, Sponsoren, Freunde, Mitarbeiter und Patientenfamilien feierten das Jubiläum mit Menü, Musik, Ehrungen langjähriger Mitarbeiter und Talkrunden, in denen die Anliegen der Klinik deutlich wurden.

Erfolg der Institution hängt auch von Spendenbereitschaft ab

Geschäftsführer Roland Wehrle machte keinen Hehl daraus, dass die erfolgreiche Arbeit für die Rehabilitation von krebs-, herz- und mukoviszidosekranken Kinder und Jugendliche nur mit Hilfe von bisher 47 Millionen Euro Spenden geleistet werden konnte und dass für den Klinikbetrieb nach wie vor 600 000 Euro pro Jahr an Spenden generiert werden müssen. Dabei habe man mit dem familienorientierten Behandlungskonzept "Gesundheitsgeschichte geschrieben".