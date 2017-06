Villingen-Schwenningen Tannheim feiert Jubiläum mit Festumzug

Villingen-Schwenningen. Das ganze Dorf wird auf den Beinen sein, wenn Tannheim am 17. und 18. Juni sein großes Jubiläum feiert. Beginn des Programms mit "Jubel, Trubel, Heiterkeit" für die Familie ist am Samstag um 16 Uhr. Am Sonntag wird ab 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Gallus ein Festgottesdienst gefeiert, der durch den Tannheimer Kirchenchor und Mitglieder des Sinfonieorchesters VS besonders mitgestaltet wird. Danach sind Frühschoppen und Mittagessen in der Turn- und Festhalle. Um 14 Uhr beginnt der historische Festumzug durch Tannheim, der von den örtlichen Vereinen gestaltet wird und die Geschichte des Ortes zwischen Villingen und Donaueschingen darstellt.