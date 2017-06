Villingen-Schwenningen Tannheim feiert ein Wochenende lang

Für den Festumzug erhielt die Gruppe Unterstützung aus dem Brigachtal, die Gruppen Bundschuh, D’Buure und die Ententürmler – alle Mitglieder mit einiger Erfahrung, wenn es um historische Dinge geht, boten Unterstützung an, die gerne angenommen wurde.

Der Umzug wird sich im Mühleschweg formieren, die Stankertstraße entlang laufen, an der Festhalle mit Ehrentribüne vorbei in die Wolterdinger Straße und in den Tannheimer Ring. Vor dem Rathaus wird er sich auflösen. Dann wartet auf dem Schulhof, in der Festhalle und bei der Feuerwehr ein buntes Programm auf die Gäste und Umzugsteilnehmer. Man hofft auf rund 2000 Gäste über das Wochenende.

Am Sonntag findet nicht nur der große Festumzug statt, sondern auch ein Gottesdienst mit vielen Sängern und Musikern. In der St. Galluskirche wird das Sinfonieorchester VS spielen und der Kirchenchor Tannheim singen, diese haben sich für diesen Tag zu einem größeren Projektchor erweitert und so wird aus etwa 60 Kehlen der Lobgesang ertönen.

Die Ortsvorsteherin ist im Vorfeld bereits sichtlich stolz auf "ihr" Dorf. Denn das ganze Fest wird ehrenamtlich organisiert, im Gegensatz zu den Festivitäten in Villingen und Schwenningen, bei denen doch viel in den Ämtern während der Arbeitszeit gemacht werde, wie sie anmerkte.

Samstag, 17. Juni:

16 Uhr Festeröffnung auf dem Schulhof.

16 bis 17.30 Uhr Unterhaltung mit der heimischen Musikkapelle.

18 bis 19.30 Uhr Unterhaltung mit der Musikkapelle aus Tannheim in Tirol.

20 Uhr Beginn des Unterhaltungsabends mit den Stettener Musikanten in der Festhalle, gleichzeitig Discoparty mit DJ Benjamin Klein und Barbetrieb im Feuerwehrhaus.

Sonntag, 18. Juni:

9 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Gallus mit Orchestermesse des Kirchenchors Tannheim unter der Mitwirkung des Sinfonieorchesters VS.

11.30 bis 13 Uhr

Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Tannheim an der Iller.

14 Uhr Beginn des historischen Festumzugs mit 24 Gruppen, anschließend Familientag mit Festbetrieb rund um die Festhalle und im Gerätehaus. Organisiert ist eine Kinderbetreuung, musikalische Unterhaltung mit Susie und Peter und ein mittelalterliches Lager. In der Festhalle spielen die Dorfmusikanten Brigachtal und im Feuerwehrgerätehause legt ein DJ auf.