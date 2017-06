Villingen-Schwenningen Tannheim: Eine Freinacht nicht offensiv offeriert

Villingen-Schwenningen (cos). Im Nachgang des Festes hatte es große Diskussionen um Kontrollen der städtischen Polizeibehörde während des Tannheimer Festes gegeben, die nachts um 1 Uhr erfolgt ist. Während der Gemeinderatssitzung am Mittwoch waren die Schlusszeiten für die Schwenninger Kulturnacht Thema – bis 2 Uhr darf dort auf den Außenbühnen Musik gemacht werden, die Lokale genießen sogar eine Freinacht und dürfen durchfeiern. An diesem Punkt hakte Breuning (CDU) ein: "Warum hat man eigentlich den Tannheimern so etwas nicht angeboten?" Ordnungsamtsleiter Ralf Glück betonte, man habe "natürlich auch bei Tannheim in diese Richtung gedacht". Und er erweckte bei den Stadträten den Eindruck, die Tannheimer hätten ein unterbreitetes Angebot ausgeschlagen – "die Sperrzeit wurde so im Einvernehmen mit den Tannheimern festgelegt". Die Stadträte nickten verblüfft und zuckten die Schultern. Dennoch bleibt die Frage, wie offensiv den Jubiläumsmachern von Tannheim denn die Möglichkeit zur Freinacht überhaupt aufgezeigt worden ist: "Das wurde uns so auch nicht angeboten", ist beispielsweise bei den Recherchen des Schwarzwälder Boten aus Tannheim zu hören. Ein Thema, das nun sicherlich beim Sechs-Augen-Gespräch mit Ortsvorsteherin Anja Keller, das Glück in der Gemeinderatssitzung ankündigte, auch noch besprochen werden wird – eventuell zum Wohle künftiger Ortsteil-Jubiläen.