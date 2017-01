VS-Schwenningen. Der Film "Tangerine L.A." wird am heutigen Dienstag, 20.30 Uhr, im kommunalen Kino im Capitol gezeigt. Nachdem sie ihre vierwöchige Haftstrafe abgesessen hat, betritt Sin-Dee Rella (Kitana Kiki Rodriguez) Los Angeles auf freiem Fuß. Es ist Heiligabend, und die Prostituierte trifft sofort ihre beste Freundin Alexandra (Mya Taylor) in einem Donutshop. Beide eint sowohl der Job als auch ihre sexuelle Identität als Transgender. Doch statt ihre Wiedervereinigung zu feiern, rutscht Alexandra heraus, dass Sin-Dee’s Freund und Zuhälter Chester (James Ransone) während ihrer Abwesenheit mit einer heterosexuellen Frau geschlafen hat. Die Besonderheit an dieser Produktion ist, dass der Film lediglich mit drei "iPhone 5s"-Modellen gedreht wurde und somit auf konventionelle Filmkameras verzichtet.