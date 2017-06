Villingen-Schwenningen Talente erfolgreich bei Wettbewerb

In den 54 Jahren seines ­Bestehens haben eine dreiviertel Million Kinder und Jugendliche an "Jugend musiziert" teilgenommen. Unzählige Male debütierten junge Musik-Talente, die heute zum Teil international bekannte Stars sind. In den vergangenen Tagen wetteiferten ­wieder über 2700 Jugendliche aus ganz Deutschland um Punkte und Preise in Paderborn. In zehn Instrumental- und Kammermusik-Kategorien waren sie zu hören.

Von der Musik­akademie VS erhielt Marvin Müller, Klavier Altersgruppe IV, Kategorie Akkordeon Kammermusik, einen ersten Preis mit 24 Punkte. Seine Spielpartnerin war Ronja ­Ramisch am Akkordeon, die für eine andere Einrichtung spielt. Dozent ist Reinhard ­Becker. Ebenfalls einen ersten Preis gab es für Maxim ­Lauenstein in der Altersgruppe IV in der Kategorie Gesang mit 24 Punkten. Dozentin ist ­Erkentrud Seitz vom Chor "Klosterspatzen" der Musikakademie.

Einen zweiten Preis heimste Jonas Schnell in der Altersgruppe IV in der Kategorie Drumset Pop mit 22 Punkten ein. Jeweils dritte Preise gab es für Benjamin Maier in der Altersgruppe IV in der Kategorie Drumset Pop mit 20 Punkten, Tim Dieterle in der Altersgruppe V in der Kategorie Drumset Pop mit 21 Punkten und Sebastian Kingerle in der Altersgruppe V in der Kategorie Drumset Pop mit 20 Punkten. Alle vier Preisträger unterrichtet Frank Neu.