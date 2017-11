VS-Villingen (ewk). Das Ökumenische Frauenteam lädt am Montag, 20. November, zu einem Taizégebet in der Friedensdekade unter dem Thema "Das Leben feiern" um 18 Uhr in die Johanneskirche an der Gerberstraße in Villingen ein. Viele Feste werden gefeiert mit gemeinsamem Essen, Trinken und Musik. Doch "das Leben feiern" ist mehr, es sollte die Wertschätzung des einmaligen und besonderen Lebens dem Schöpfer gegenüber zum Ausdruck bringen, heißt es auf dem Einladungsflyer. Dazu sind Menschen aller Konfessionen eingeladen.