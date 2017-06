Villingen-Schwenningen Taizé-Flair im Kirchenpavillon

Taizé ist ein Phänomen, dessen Jugendtreffen von der ökumenischen Ordensgemeinschaft der Brüder aus Frankreich bereits seit vielen Jahren unzählige Jugendliche und Erwachsene in den Bann zieht. Der besinnliche Charakter des Taizé-Gebets versteht sich als "Pilgerweg des Vertrauens", der Mut machen will, neue Kraftquellen für das eigene Leben zu finden.

Interessierte können an diesem Abend einen Einblick in die Faszination der schlichten Liturgie dieser ökumenischen Gebetszeit bekommen, die durch meditative Gesänge, Bibeltexte, Gebete, Fürbitten und einer Zeit der Stille geprägt ist. Wer hier Einkehr findet, wird durch eine stimmungsvolle Atmosphäre begrüßt und kann miterleben, wie der Kirchenpavillon sich in ein wahres Lichtermeer verwandelt.

Die Vorbereitung und Gestaltung findet unter der Leitung von Pastoralreferent Uli Viereck von der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt statt. Seit Jahren schon bietet Viereck Taizé-Gebete an, die jedem offen stehen und ansprechen sollen. So werden die biblischen Texte meist nicht nur in Deutsch, sondern je nach Zusammensetzung der Teilnehmer auch in weiteren Sprachen gelesen. Bei schlechtem Wetter wird das Taizé-Gebet in die St. Franziskuskirche, Jakob-Kienzle-Straße 9, verlegt.