VS-Villingen. Beim Tages­seminar "Toledo und das maurische Spanien – kulturelle Blüte und Miteinander der Religionen" des Bildungszentrums Villingen am Samstag, 21. Januar, von 9.30 bis 16.30 Uhr sind für Kurzentschlossene noch Plätze frei. An der Nahtstelle muslimischer und christlicher Herrschaft entstand ein fruchtbares Miteinander westlicher und östlicher Kulturen. Der Seminartag lädt ein, am Beispiel Spanien zu erfahren, wie Verschiedenheit ohne Ängste gelebt werden konnte. Referent ist der Theologe und Religionswissenschaftler Bernd Feininger. Für weitere Informationen und Anmeldungen steht das Bilungswerk unter der Telefonnummer 07721/ 5 10 80 zur Verfügung.