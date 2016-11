Villingen-Schwenningen Tage in der Josefsgasse sind gezählt

VS-Villingen. Im März 2016 fällte der Gemeinderat mit großer Mehrheit die Entscheidung: Die Josefsgasse 7 soll geräumt werden, große Teile des Bürgeramtes müssen in das Nexusgebäude umziehen. Jetzt steht fest: Rund ein Jahr nach diesem Beschluss soll der Vollzug sein. Im Frühjahr 2017 steht der Umzug an.

Umziehen werden 54 Mitarbeiter aus den Bereichen Ausländerwesen, Gewerbe- und Gaststättenwesen und Polizeiweisen. In den jeweiligen Dienststellen des Bürgeramtes verbleiben dann lediglich die Abteilungen Standesamt, Bürgerservicezentren und die Feuerwehr.

Fieberhaft wurden in den vergangenen Monaten die Vorbereitungen für den Umzug getroffen. Vor allem galt es, ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Dieses ist jetzt fertig, teilt die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner, auf Anfrage mit. Es werden derzeit zur Abstimmung und Prüfung dem Amt für Stadtentwicklung und der Abteilung Baurecht vorgelegt. Und auch dann hat die Verwaltung noch Hausaufgaben zu erledigen, ehe das Nexusgebäude den Vorschriften genügt: "Ein zweiter Fluchtweg ist notwendig", erklärt Brunner. Erst wenn die Josefsgasse 7 geräumt ist, will sich die Stadtverwaltung mit dem Verkauf des Gebäudes befassen. Ob sie dies selbst in die Hand nimmt, oder einen Makler damit beauftragt, ist noch offen.