VS-Villingen. Einen Tag der offenen Tür in der Galerie "Bovistra" gibt es am Sonntag, 5. Februar, 15 bis 18.30 Uhr. Am 21. Januar eröffneten die Fotografen und Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank, die auch das Fotostudio Black & White in Mönchweiler betreiben, ihre zweite Galerie in der Voltastraße. Sie zeigen neben einer Gruppenausstellung mit zeitgenössischen Künstlern auch eine Einzelausstellung mit dem Stuttgarter Künstler Alex Biegler. Die Einzelausstellung mit Biegler ist bis 28. Februar zu sehen. Geöffnet hat die Galerie Bovistra in Villingen, donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr oder nach Vereinbarung, E-Mail: info@bovistra.de.