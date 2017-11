VS-Schwenningen. Wer sich für ein Studium im Bereich internationale Wirtschaft interessiert, kann sich am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 17 Uhr bei der Fakultät Wirtschaft der Hochschule Furtwangen (HFU) am Tag der offenen Tür informieren. Um 14.30 und 16 Uhr finden Schnuppervorlesungen statt. Für Fragen und einen persönlichen Austausch stehen Professoren, Studiengangsassistentinnen, Studenten und die Fachschaft zur Verfügung. An der Fakultät Wirtschaft werden vier Bachelor-Studiengänge angeboten: Business Management and Psychology, Internationale Betriebswirtschaft, International Business Management und International Engineering.