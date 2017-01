Villingen-Schwenningen Täuflinge verkosten Kräutersud

Waren die Räume in der Fabrik 45 in der Niederwiesenstraße in den vergangenen Jahren von Anfang an voll bepackt, so gab es heuer doch große Lücken zwischendrin. Und selbst im Außenbereich bei eisiger Kälte brauchte es bis 21.30 Uhr, bis der Glühweinkoch sein erstes Getränk an den Mann brachte. Über die Fasnets-"Unlust" wurde gerätselt. Das Publikum war überwiegend jüngeres Semester, Familien mit Kindern waren dabei, und die Oldies passten ebenso gut in die Runde. Unter den Gästen waren nicht nur Gesichter einheimischer Vereine, sondern auch von auswärts, auch aus der gesamten Baar.

Damenballett präsentiert neue Bühnenschau

Für eine Fasnets-Warmup-Party waren die Gäste jedenfalls bei den Schanzeln an der richtigen Adresse, sie wurden auch zu Freestyle-Tanzrunden auf die Bühne gelockt. Die einzelnen Programmpunkte waren kurz und prägnant. Großen Beifall erhielten nicht nur das Damenballett mit der neu einstudierten Bühnenschau, sondern auch Nico und Olli, die nicht nur à la Gabalier überzeugten. Für die fasnetsmusikalische Einstimmung sorgten die Villinger Schalmeien.