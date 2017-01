Villingen-Schwenningen Täuflinge nehmen Mut zusammen

Nach erfolgreicher Passage bekamen sie den Hexenstempel auf die Stirn gedrückt, mussten einen Fingerabdruck abgeben und konnten sich im nahen Hexenstüble von den Strapazen erholen.

Ball am 17./18. Februar

Die Erholung ist für die Hexen allerdings nur von kurzer Dauer, denn jetzt geht es erst richtig los: Beim Zähringer Narrentreffen ist man sowohl beim Fackellauf am 28., als auch beim großen Umzug am 29. Januar mit von der Partie. Am 17. und 18. Februar findet dann in der Neuen Tonhalle der Hexenball unter dem Motto "Hexen aus dem All" statt. Am Samstag, 14. Januar, kann man im Hexenstüble in der Turmgasse von 10 bis 13 Uhr dafür Karten ­erstehen.